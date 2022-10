Ema | nuova ondata Covid in arrivo nelle prossime settimane

Il capo della strategia vaccinale dell', Cavaleri: 'Avanti su vaccinazioni Covid e influenza. La pandemia non è ancora finita. La variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi ...Il responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali (), Marco Cavaleri, ha annunciato che "Nelle prossime settimane è prevista unaondata" di casi Covid "legata a nuove sottovarianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita". Cavaleri ha ...Il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Cavaleri: "Avanti su vaccinazioni Covid e influenza. La pandemia non è ancora finita. La variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi domi ...No, la pandemia non è ancora finita. Lo spiega Ema attraverso il responsabile della strategia vaccinale dell'Agenzia europea dei medicinali, Marco Cavaleri: «Nelle prossime ...