(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturale Claudia Conte torna protagonistadeldi” con la sesta edizione del premio “In”, che valorizza le eccellenze femminili e promuove la parità di genere. Quest’anno il premio è stato dedicato a tutte le donne iraniane che con lo slogan “Zhen, Zhian, Azadi!”, “Donna, vita, libertà” protestano per Mahsa Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami e tutte le altre vittime, contro la feroce repressione del regime. Durante la consegna dei premi, particolarmente toccante è stata la testimonianza della mediatrice culturale iraniana PNazari.insieme a Claudia ConteLa sesta edizione di ...

Si alterneranno sul palco per ritirare il prestigioso riconoscimento: le cantautrici ed, la Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, la scrittrice Chiara Francini, il regista ... Elodie e Arisa premiate alla Festa del Cinema di Roma con Women in Cinema Award - Luce L'attivista per i diritti delle donne e imprenditrice culturale Claudia Conte torna protagonista alla Festa del Cinema di Roma con la sesta edizione del premio Women In Cinema Award, che valorizza le ...