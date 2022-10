Elisabetta Sgarbi torna al cinema con un nuovo film

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza”, ildi. L’anteprima il 4 novembre Dopo l’anteprima alla Festa deldi Roma, con ben 4 proiezioni inserite in calendario, ildi“NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA” arriva per la prima volta a Bologna, città natale del rinomato fotografo. Ilverrà proiettato venerdì 4 novembre all’interno del festival Visioni Italiane (Lumière, Piazzetta P. P. Pasolini, 2/b – ore 19.30). Saranno presenti in sala NINO MIGLIORI, la regista, EUGENIO LIO (aiuto regia) e MIRCO MARIANI (autore della colonna sonora originale) che ...

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con quattro proiezioni in calendario, il nuovo film di'Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza' arriva per la prima volta a Bologna, città natale del fotografo: verrà proiettato venerdì 4 novembre all'interno del festival '...Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con ben 4 proiezioni inserite in calendario, il nuovo film di" NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA " arriva per la prima volta a Bologna, città natale del rinomato fotografo. Il film verrà proiettato venerdì 4 novembre all'interno ...Il nuovo film di Elisabetta Sgarbi “NINO MIGLIORI. VIAGGIO INTORNO ALLA MIA STANZA” arriva per la prima volta a Bologna, il 4 novembre all’interno del festival Visioni Italiane (ore 19.30 - Cinema Lum ...Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con quattro proiezioni in calendario, il nuovo film di Elisabetta Sgarbi 'Nino Migliori. (ANSA) ...