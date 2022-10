Elezioni organi collegiali 2022 23 | entro il 31 ottobre si vota per quelli di durata annuale

Orizzonte Scuola

...Aldo Moro dove era di stanza in qualità di vicepresidente dell'Emilia Romagna dalle scorse...Paolo Calvano va la delega ai Rapporti con la Ue (rapporti istituzionali con glidell'Unione ...I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono glicollegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la ...per la quale si effettuano le... Organi collegiali, entro il 27-28 novembre le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto "I toni sono talmente accesi che Lula viene insultato con termini quali ladrão (ladrone), mentre Bolsonaro è stato addirittura accusato di satanismo e pedofilia" ...Salvini: «Priorità del governo saranno bollette e lavoro, non la legge sull’aborto». Venerdì bilaterale Draghi-Scholz. Nel Cdm rinnovo del taglio della accise ...