Elena Lovera alla presidenza di Formedil

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è nominata presidente nazionale di, ente unico bilaterale di formazione e sicurezza nell’edilizia. Ha 44 anni ed è vice presidente di Costrade Srl, azienda operante nel settore dei lavori pubblici edili stradali. In passato ricopre il ruolo di presidente dell’Ance di Cuneo ed attualmente è in carica come vice presidente di Confindustria Cuneo e Ance Piemonte ed è presidente della Scuola Edile Cuneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.