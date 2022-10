Eccessiva sonnolenza diurna | nuova cura disponibile in Italia

"In uno studio in 7 centri italiani di pneumologia e medicina del sonno su 2.700 pazienti abbiamo visto che, prima del trattamento con Cpap, laera presente nel 40% di loro. Dopo ...Le terapie disponibili per le apnee ostruttive (Osa) come la Cpap, il ventilatore a flusso d'aria continuo a pressione positiva, non sempre riescono a risolvere il problema dell'e stanchezza diurna. ' In uno studio in 7 centri italiani di pneumologia e medicina del sonno su 2.700 pazienti abbiamo visto che, prima del trattamento con Cpap, la...Roma, 25 ott. Adnkronos Salute) – L'eccessiva sonnolenza diurna (Eds) è il sintomo principale della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osa) "una patologia estremamente diffusa. Basti pensare c ...Roma, 25 ott. Adnkronos Salute) – E' disponibile in Italia un nuovo farmaco, pitolisant (Ozawade*), indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'eccessiva sonnolenza diurna (Eds) in pazienti ...