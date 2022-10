Donne | dieci anni per la parità nel mondo del lavoro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nonostante i progressi compiuti, lanei ruoli di leadership è ancora un traguardo lontano per leitaliane, lo conferma la ricerca "Fare dell'Italia un Paese (anche) per: percorsi ...

Le donne rappresentano il 43% del totale della forza lavoro in Italia, ma con pesanti differenze di salario e di accesso alle posizioni apicali. Secondo la ricerca sono necessari dieci anni per la parità nel mondo del lavoro.