Donna di destra ma premier di tutte | la vera sfida per Giorgia Meloni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La lunga traversata del deserto è terminata. Adesso è l'ora del peso della responsabilità. Non solo di governare, ma anche (forse soprattutto) di essere la primapresidente del governo in Italia

"Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici": primapremier nella ... orgogliosamente di, dai toni sempre d'attacco e a tratti eroici. Un discorso di sfida, anche ...Infine mi è piaciuta la rivendicazione del traguardo epocale di unapresidente. Una rivoluzione culturale vera, fatta dallamentre la sinistra si perde in chiacchiere e cortei'. "...Bergoglio citato per tirare una bordata ai 5Stelle su povertà e assistenzialismo. Tra papi e statisti Enrico Mattei evocato per ...L’«underdog» incassa la fiducia a Montecitorio (235 i sì: tutta la maggioranza vota compatta senza defezioni) ed è ...