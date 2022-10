Domenica 30 ottobre Festa Celtica all’Ippodromo Capannelle di Roma | il programma

Napoli da Vivere

Saranno gli spettacoli 'Storia di un albero e di un bambino' di Giovanna Facciolo (sabato 29), e 'Quijote ! errare è umano, perseverare è cavalleresco' di Orazio De Rosa (30), entrambi alle ore 11:30, a concludere la programmazione nella pineta del Ultime due recite all'......29alle 18 sarà diretta da Daniele Chiffi (Padova), mentre Napoli - Sassuolo e Inter - Sampdoria sono state affidate rispettivamente ai fischietti di Antonio Rapuano e Luca Massimi .... Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 28 al 31 ottobre 2022 Cremona, 26 ottobre 2022 – Sabato 29 e domenica 30 ottobre sARà il terzo week end del Festival della Mostarda, con appuntamenti online e in presenza, per scoprire il territorio attraverso la sua ...Venerdì si ricorda liberazione e domenica la marcia su Roma Predappio (Forlì-Cesena) - Predappio torna a suo modo sotto i riflettori della politica italiana in questo fine settimana. E della storia. U ...