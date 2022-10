Dissociare da cosa? Ambra Angiolini | schiaffo alla sinistra | gode la Bernini

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nel giorno del giuramento Anna Mariaha scelto T'appartengo come colonna sonora. Il neo ministro dell'Università ha pubblicato su Instagram l'impegno preso davanti a Sergio Mattarella. La colonna sonora del video? Proprio la canzone di. Una scelta però che le è valsa qualche critica, al punto da costringere la senatrice di Forza Italia a rimuovere il post. "Mi è spiaciuto che laprima abbia scelto di mettere come colonna sonora della sua storia Instagram la mia canzone T'appartengo e poi, viste le critiche sui social abbia cancellato il post. Quando fai un guaio devi prenderti le tue responsabilità e tirare dritto", ha commentato l'attrice alle colonne della Stampa. A maggior ragione se il brano, con "E adesso giura, adesso giura/Adesso giura che non hai paura", calzava a ...

