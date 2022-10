Diretta Repubblica delle banane | insultato Crosetto | esplode il Senato | caos in aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia al. Il dibattito dalle 13, poi le operazioni di voto. E c'è grande attesa per le parole di Silvio Berlusconi, l'alleato del premier che più di ogni altro ha dato vita ad alcuni momenti critici nella fase della scelta della squadra di governo. Ore 16.03 - Di Battista: pià fascista di Meloni è l'establishemnt "Non ci sono più i sovranisti di una volta. Io ve l'avevo detto che più che fascista la Meloni è establishment. Auguri!". Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista, ex parlamentare grillino. Ore 15.49 - Conte: Su Severino e immunità la Restaurazione "Il nuovo ministro della Giustizia Nordio? Non è questione se mi piaccia o meno, non lo conosco e non esprimo valutazioni sulla persona: ma alcune sue idee non le condivido affatto. Ad esempio la posizione sulla legge Severino. O anche ...