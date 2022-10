Diretta Cambia tutto sui contanti | Nuovo limite | la mossa per cancellare la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Oggi, mercoledì 26 ottobre, per Giorgia Meloni è il giorno della fiducia al Senato. Il dibattito dalle 13, poi le operazioni di voto. E c'è grande attesa per le parole di Silvio Berlusconi, l'alleato del premier che più di ogni altro ha dato vita ad alcuni momenti critici nella fasi della scelta della squadra di governo. Ore 11.30 - Lega, progetto di legge per alzare il tetto del contante La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. La prima firma è dell'onorevole Alberto Bagnai. Ore 11.05 - Ore 11:04 - Ciriani: accordo su sottosegretari in tempi brevi "Come sempre c'è da suddividere i posti di sottogoverno, ma si troverà una quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro richieste ma è normale dialettica politica quando c'è unGoverno. Troveremo un accordo anche abbastanza in breve". ...