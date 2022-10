Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | tifosi rossoneri in festa sui social | VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilè passato con disinvoltura in casa dellae suisi sono scatenati. Ecco meme, commenti e reazioni divertenti neldella redazione di 'GazzettaTV': finalmente una bella serata europea per chi ama il club

...Il Milan torna dacon una vittoria fondamentale per il percorso in Champions League e una serie di annotazioni positive per Stefano Pioli. La mossa Ante Rebic a destra ha sorpreso la......00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00- Milan 0 - 4 ...Ieri sera il Milan si è imposto 4-0 sul campo della Dinamo Zagabria, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. I rossoneri - che nel ...Milan, era richiesta una vittoria con prestazione a confermare lo stato di forma del gruppo di Pioli contro la Dinamo Zagabria: entrambe ci sono state. Non fosse per le due sconfitte di Champions Leag ...