Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | “Quasi fatta” | Champions League News

L'attaccante portoghese ha sfodarato una prestazione superlativa nella grande vittoria di ieri sera sul campo della. Autore del gol del raddoppio a inizio ripresa, poi ha propiziato l'...Commenta per primo Con una grande prestazione il Milan supera lanel match della quinta giornata di Champions League. Sui social i tifosi rossoneri impazziscono per le giocate di Leao: guarda i meme più divertenti.Milan, la squadra di Stefano Pioli esce dallo stadio Maksimir con il massimo del punteggio. Tre punti, ottavi vicini ed una prestazione assolutamente positiva ...Sette reti al Maccabi Haifa e quattro alla Juventus danno la matematica certezza degli ottavi di finale a Paris Saint Germain e Benfica. Nel girone H troppo forti i parigini (doppiette per Messi e Mba ...