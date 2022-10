Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Pioli | “Non giocheremo per il pari” | VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato al termine di0-4 del 'Maksimir'. Al suobasterà un punto, ora, per qualificarsi agli ottavi. Ecco, a tal proposito, il commento dinella conferenza stampa post-partita

...00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00- Milan 0 - 4 ...Milan 0 - 4 (39' Gabbia, 49' Leao, 59' Giroud (su rigore), 69' Ljubicic (Autogol in favore del Milan causato da un cross inziale di Leao)) Formazione Milan : Tatarusanu, Kalulu, Gabbia,...I rossoneri dopo un inizio così così trovano il modo di fare un sol boccone dei padroni di casa; prestazione convincente di 10 undicesimi. Il Milan ha battuto con un rotondo 0-4 la Dinamo Zagabria gra ...Il Milan cala il poker e si avvicina alla qualificazione al prossimo turno di Champions League. Sorridono i rossoneri al rientro dalla trasferta di Zagabria, avendo battuto la Dinamo per 4-0 in una… ...