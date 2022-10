Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Ordine | “De Ketelaere svegliati” | UCL News

...Il Milan torna dacon una vittoria fondamentale per il percorso in Champions League e una serie di annotazioni positive per Stefano Pioli. La mossa Ante Rebic a destra ha sorpreso la......00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00- Milan 0 - 4 ...A Zagabria, non soltanto ha sbloccato il risultato, ma ha disputato un’ottima partita, sostituendo Tomori nel modo migliore. E Pioli sa di avere un difensore cresciuto nel vivaio pronto a regalargli n ...La 5a giornata di Champions League sorride al Milan ma non alla Juve: i rossoneri battono la Dinamo, la Juve perde contro il Benfica.