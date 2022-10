Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | Leao-Giroud | coppia del Diavolo | UCL News

...Il Milan torna dacon una vittoria fondamentale per il percorso in Champions League e una serie di annotazioni positive per Stefano Pioli. La mossa Ante Rebic a destra ha sorpreso la......00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - Copenaghen 3 - 0 21:00- Milan 0 - 4 ...Il 4-0 di Zagabria ha rilanciato i rossoneri: ora devono difendere il secondo posto a San Siro contro il Salisburgo nell'ultima giornata ...Gli insospettabili. Quelli che segnano all’improvviso. Nella lista di Pioli ce ne sono vari: l’ultimo è stato Matteo Gabbia, in rete nel poker alla Dinamo Zagabria in Champions. Prima di lui ...