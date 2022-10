Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | gol e highlights di Champions League | VIDEO

Nel video il commento di Fabio Capello dopo il successo 4 - 0 del Milan sul campo della: 'La squadra mi è piaciuta, dopo che i giocatori hanno trovato le misure come con il Monza. Ma contro il Salisburgo non sarà semplice, loro hanno calciatori di qualità. Sarà ...APPROFONDIMENTI Pagelle- Milan: Leao meraviglia (7,5), Gabbia perfetto, De Ketelaere è un oggetto misterioso (5) La cosa meno comprensibile è che Allegri abbia cominciato lentamente ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Milan, la squadra di Stefano Pioli esce dallo stadio Maksimir con il massimo del punteggio. Tre punti, ottavi vicini ed una prestazione assolutamente positiva ...