Dinamo-Milan | Cacic | “E’ difficile contrattaccare contro una squadra così”

De Ketelaere Sono soddisfatto, l'ho tolto solo perché ammonito", ha concluso Pioli nell'intervista postZagabria -...Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato al termine della vittoria contro laZagabria in Champions Stefano Pioli, allenatore del, ha parlato al termine della vittoria contro laZagabria in Champions. Le ...Uno 0-4 super meritato e che instrada bene il Milan verso la possibile qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, che manca da ben 9 anni. Un successo ottimo non ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il successo del "suo" Milan contro la Dinamo Zagabria.