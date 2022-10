Diletta Leotta | le foto con il suo nuovo amore | l’esclusiva di Chi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è tornata al centro del gossip per il suo status sentimentale. La giornalista e volto di DAZN, infatti, sembrerebbe aver chiuso con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli per buttarsi nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da Gente e Fanpage.it nei giorni scorsi, la donna starebbe frequentando un calciatore, tale Loris Karius. Lepubblicate da Chi Magazine Qualche giorno fa L'articolo

e Karius sono uscito allo scoperto o meglio sono stati pizzicati dal settimanale Chi. Il portiere tedesco è L'articoloe Karius, visti la prima volta insieme: ecco le ...Leggi anche >e Karius, le prime foto insieme: beccata da Chi con l'ex portiere 'paperone' del Liverpool William Mebarak Chadid, padre di Shakira, è stato recentemente ricoverato in ...Diletta Leotta pensa già al futuro, il dettaglio non nasconde più nulla: cosa è emerso con Loris Karius, attuale portiere del Newcastle.Il settimanale Chi sembra confermare le voci che circolavano da qualche giorno sulla frequentazione in corso tra Diletta Leotta e Loris Karius. Il bel calciatore tedesco è stato paparazzato fuori dal ...