Diego Rosa si ritira | ' Torno alla mountain bike' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Il piemontese spiega l'addio al professionismo: 'Non mi divertivo più: dopo il Giro si è spenta la ......e il liceo coreutico Regina Margherita di Palermo che ha danzato sulle note di un brano di... Nel luglio 2020 insieme aSpitaleri e Vincenzo Ferrera si esibiscono a Gibellina per l'apertura ...Nelle puntate 31 ottobre - 4 novembre di Un posto al sole, Diego sorprende Lia nel seminterrato, mentre Viola conosce Rosa e Manuel ...«La fine di un capitolo non è sempre la fine di una storia»: è così che Diego Rosa annuncia la sua decisione di chiudere con il ciclismo su strada per tornare al suo primo amore, la mountain bike. «Il ...