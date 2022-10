Diana Del Bufalo | Abbiamo discusso | il litigio che nessuno si aspettava

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Delpassa la serata a discutere proprio con lei. Ilchesi. Ecco cos'è successo.Del, da quello che appare sui social e per come si presenta sempre durante le interviste, non è per nulla una donnasa. Basti pensare che è riuscita a mantenere un ottimo rapporto anche con il suo ex, Edoardo Tavassi. I due dopo essere stati insieme e aver creato una bellissima comitiva, hanno deciso di restare in ottimi rapporti e ad oggi, nonostante tutti sperino in un ritorno, continuano a frequentarsi e vedersi spessissimo. Forse l'unica persona con cuivistolitigare è il suo migliore amico Cristiano Caccamo. I due hanno questo rapporto particolarissimo, si ...

ilmessaggero.it

Secondo un redattoreDaily Mirror , Russell Myers, Carlo avrebbe optato per una strada meno ... Il tempo ce lo dirà, ma non possono non tornaci alla mente le parole di Lady, in questo momento ......teatro è il, uno storico palcoscenico della città di Napoli. Ma va detto che anche Napoli spesso si distingue per sensibilità e rispetto verso gli animali, non a caso è stata la prima città... Diana Del Bufalo, da stasera al Brancaccio: «Sono come Milly, una femmina forte e arrogante» «Te la senti di stare con me e Diana ... O vuoi che porto Diana dalla babysitter ... Dimmi tu». Questo è quanto scriveva a un misterioso uomo, lo scorso 20 marzo, ...Ecco il cast degli interpreti e personaggi della quinta stagione di The Crown, in uscita su Netflix il 9 novembre 2022.