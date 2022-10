Diabolik 2 | Giacomo Gianniotti è il “Re del terrore” nel trailer ufficiale

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Manca meno di un mese all’uscita nelle sale di2 – Ginko all’attacco, sequel della saga diretta dai Manetti Bros. che vedrà. L’interprete ha preso il posto di Luca Marinelli e dividerà il set con Miriam Leone, Valerio Mastandrea e la new entry Monica Bellucci. È stato rilasciato di recente ildi2 – Ginko all’attacco, attesissimo sequel della trasposizione cinematografica basata sul Re del. Per la regia dei Manetti Bros., riconfermati dietro la macchina da presa anche per il secondo capitolo, il film ha assistito, come è noto, a un cambio della guardia. A prendere il posto di Luca Marinelli nei panni del ladro, nato dalla mente delle sorelle Angela e Luciana Giussani, è infatti...

