Di Maria sempre più disinteressato alla Juventus | “Voglio tornare al Rosario”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Vorrei. So che è difficile, ma come dico: il sogno di tutti quelli in Argentina è venire a giocare in Europa, il mio èun giorno a vestire la maglia delCentral. È la realtà, l’hodetto. Se ne avrò la possibilità, mi piacerebbe“. Queste le parole di Angel Diin un’intervista concessa all’ex compagno di Nazionale e di squadra al Psg, Ezequiel Lavezzi. Il Fideo sembra quindi allontanarsidi più d, con i tifosi che lo hanno ormai scaricato anche dopo la foto pubblicata pochi giorni fa con la maglia dell’Argentina, in una stagione in cui ha saltato moltissime partite tra infortuni e squalifiche. SportFace.