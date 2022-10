“Destra o sinistra non importa | basta vincere” | i piani della consigliera barese per truccare le elezioni locali Con l’aiuto del boss mafioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Perché io comunque sono candidata per tutto, sono come il mercato, chi vota il centro, chi vota il centro, chi vota il centro, abbiamo tutto!“. Francesca Ferri, capogruppo di Puglia Popolare nel consiglio comunale di Bari, aveva le idee ben chiare sulla gestionecampagna elettorale e sulla presenza nelle istituzioni. L’avvocatessa finita in carcere nell’inchiestaDda di Bari sul voto di scambio – condotta in parallelo da Guardia di finanza, Squadra mobilePolizia di Stato, Digos e Carabinieri – piazzava suoi candidati in tutti gli schieramenti: eletta nelle file del centronel 2019, non disdegnava di avere persone “manovrabili” anche dall’altra partebarricata. E così alle amministrative del Comune di Valenzano (piccolo ...