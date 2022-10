Daniele Gattano | il monologo a Le Iene sugli omofobi è la cosa più bella che vedrai oggi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è un comico che ha basato il proprio successo ironizzando sul mondo LGBT+ che conosce molto bene. In televisione ha debuttato a Colorado nel 2016, ma ha anche preso parte al programma di Rai2, Battute. Ieri sera è stato ospite a Ledove ha avuto la possibilità di presentare uncomico in cui ha ironizzato. Lo ha fatto facendo nomi e cognomi (cit.) fra cui Giorgia Meloni, Lorenzo Fontana e Vladimir Putin. Quest’ultimo – a differenza dei due politici italiani – secondosarebbe un omofobo dichiarato, uno di quelli che ostenta. “Il Malgioglio degli”. “Quando sento Giorgia Meloni dire ‘Io non sono omofoba’ mi fa ‘na tenerezza: perché è brutto non accettarsi. Io ne so ...

Comico di grande stoffa,è stato anche protagonista di un sipario a Le Iene nel 2022: scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul suo conto! Sapete qual è la storia diAttore comico, volto ...Le Iene,porta in scena un monologo su Giorgia Meloni e la definisce omofoba. Argomenti trattati Le Iene:su Salvini e Putin Le Iene:su Giorgia Meloni...Daniele Gattano, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, ha portato in scena un monologo sul concetto del coming out e dei diritti civili. Il comico, neanche a dirlo, ha tirato in ballo Giorgia ...Il comico porta in scena un monologo che gioca sul concetto del coming out, portandolo sul campo della paura e sulla strada ancora da fare in tema di ...