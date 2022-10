Daniela Christiansson | il messaggio su Instagram commuove il web – FOTO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) . La compagna di Maxi Lopez si rivolge ai followers così. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTROLa moglie di Maxi Lopez continua a mandare messaggi suai propri fans. La bellezza nordica di Lady Maxi è riconosciuta da moltissimi addetti ai lavori, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lopez ha commentato una foto del pancino che cresce della fidanzata, dalla quale aspetta il quarto erede. "Che niente e nessuno rovinino questo bellissimo momento insieme" , ...Stavolta a finire nell'occhio del ciclone è la nuova compagna di Maxi Lopez,, che al momento aspetta dall'ex attaccante il suo primo figlio. Ed è ancora Carmen Cisnero a ...Lady Maxi Lopez sorprende tutti: dolce sorpresa in arrivo, social in subbuglio - FOTO. Daniela Christiansson rivela al mondo la gravidanza.La separazione mediatica tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez. L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono ...