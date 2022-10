Dalle pensioni alla flat tax Meloni spegne gli ardori di Salvini | in manovra finirà ben poco

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Margini esigui, le risorse saranno monopolizzate dal caro bollette. Chi ha in mano il dossier in Fratelli d’Italia fa spallucce di fronte alle pressioni leghiste per avere tutto e subito. Si lavora sulle tonalità di grigio, con interventi che segnino una tendenza, senza significativi aggravi di spesa