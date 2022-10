Dal Mossad informazioni su 400 droni iraniani | Zelensky ringrazia Israele | «I nostri rapporti migliorano»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo la dichiarazione da parte di un funzionario ucraino al New York Times sul fatto cheavrebbe fornito a Kiev «di intelligence utili per colpire i» usati da Mosca, ora il presidente Volodymyrha confermato «l’inizio di una cooperazione» proprio con lo stato di. Cooperazione – che secondo il capo di Stato ucraino – è cominciata con un «trend positivo», relativo allo scambio ditra i due Paesi su circa 400utilizzati da Mosca nel Paese in guerra. Le relazioni tra gli Stati, sembrano così essere arrivate un punto di svolta, nonostante la posizione – per un certo senso – neutrale didall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio scorso. Da qualche ...