Da Nicola Peltz Beckham a Federica Pellegrini | le vip ricordano l’abito da sposa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Senza dubbio quello delle nozze è un giorno speciale, e il suo ricordo resta indelebile nella memoria di chi l’ha vissuto. Sfogliare l’album delle foto è sempre una grande emozione che le vip, approfittando di anniversari e ricorrenze varie, amano condividere con i follower. E così ecco scattare il momento amarcord, e sui social tornano a sfoggiareda. L’anniversario di nozze social Elena Santarelli in Alberta FerrettiIl 2 giugno 2014 Elena Santarelli hato Bernardo Corradi tra le colline del Chianti, nel borgo di San Felice. Per l’occasione ha indossato un abito daAlberta Ferretti in seta bianca con intarsi di pizzo e scarpe Le Silla. (Una t-shirt con Barbie e Ken in regalo agli amici degli sposi). Otto anni dopo è tornata a condividere il momento sui social, postando gli scatti dello scambio ...

Brooklyn Beckham e la moglie, luna di miele a Portofino - guarda UN'ASSENZA IMPORTANTE - Ormai la tradizione dei Beckham è che tutti sostengono tutti. A posare durante il lancio dello ...Ecco alcune dive che condividono foto del loro abito nuziale su Instagram. Da Elettra Lamborghini a Lorella Boccia, passando per Federica Pellegrini eBeckham. Tante sono le spose che amano ricordare il vestito utilizzato nel giorno del fatidico sìL'ultima volta, a Parigi, li abbiamo visti tutti assieme a festeggiare i successi di mamma Victoria. Adesso sono a Londra per papà David. Tutti a parte uno (importante...) ...I giovani sposi hanno rivelato di volere una famiglia numerosa, molto presto. Idea che non piace al momento alla stilista ed ex Posh Spice che non vuole vedersi nonna. Considerando le voci di tempesta ...