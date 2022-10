Cristiano Ronaldo | futuro negli Usa | derby tra le squadre di Los Angeles per convincerlo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è ormai al passo d’addio col Manchester United. Che sia a gennaio o a giugno, il fuoriclasse portoghese sta cercando una nuova squadra. CR7 vorrebbe restare in Europa in vista dell’obiettivo finale della sua carriera, Euro 2024 coi lusitani, ma potrebbe decidere di volare alle volte degli Usa. E a questo proposito, secondo il LA Times sono le duedi Los, LAFC e Galaxy, a essersi mosse per convincere l’attaccante ad accettare gli Stati Uniti. Ma ecco che anche l’Inter Miami di Beckham si inserisce: deve sostituire Higuain. SportFace.