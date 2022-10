Covid oggi Sardegna | 703 nuovi casi e 2 decessi | bollettino 26 ottobre

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 703 icontagi da Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Si registrano altri 2 morti, due donne di 87 e 97 anni, residenti nella provincia di Sassari. I tamponi processati in totale, fra molecolari e antigenici sono stati 3004. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 89 (-4). Sono 7794 idi isolamento domiciliare (-171). Si registra il decesso di L'articolo proviene da Italia Sera.

