Covid oggi Lombardia | 6 216 contagi e 22 morti | a Milano 668 casi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 6.216 i nuovidainsecondo il bollettino di, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 22. Ai nuovisono 668. 38.317 i tamponi effettuati, i nuovi positivi sono il 16,2%. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 43.012. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (+1), in calo i pazienti negli altri reparti (1.155, -9). Nel dettagli i nuoviper provincia:1.839, Bergamo 464, Brescia 685, Como 453, Cremona 223, Lecco 215, Lodi 147, Mantova 284, Monza e Brianza 592, Pavia 401, Sondrio 101 e Varese 694. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

