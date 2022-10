Covid oggi Calabria | 691 contagi e 1 morto | bollettino 26 ottobre

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 691 i nuoviregistrati26insecondo i dati deldella Regione. Da ieri si registra anche un. Sui 4.306 tamponi effettuati i guariti sono 1.082. Il, inoltre, registra -392 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 137) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

Nei repartiordinari si ha un calo del 6,8% mentre nelle terapie intensive si ha un nuovo ...solo il 30% della platea di destinatari della seconda dose booster e' protetto perche' ha ...Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.009 positivi su 14.500 tamponi esaminati , 983 in meno di ieri con 4.563 tamponi processati in meno. Di questi, 1.891 su 11.316 sono positivi al tampone antigenico mentre ... Covid, le notizie di oggi. Ema: "Nuova ondata in arrivo nelle prossime settimane". LIVE 1' di lettura 26/10/2022 - Sono 844 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 3 i decessi. Su 1.712 tamponi processati, 844 sono positivi. Così la divisione de ...In Sardegna si registrano oggi 703 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 597 diagnosticati con tampone antigenico) ...