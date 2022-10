Covid | l’integratore alimentare che riduce la gravità della malattia e la carica virale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Chi pensa che la battaglia contro ilsia terminata, sbaglia. Proseguono le ricerche per individuare le terapie migliori, anche se l’interesse mediatico pare affievolirsi. I ricercatorifacoltà di Medicina dell’UniversitàCalifornia di Los Angeles, hanno soperto una interessante novità su un comune integratorea base di GABA. Un neurotrasmettitore naturale usato comunemente per rilassarsi e conciliare il sonno. Questo amminnoacido chiamato GABA, ha ridotto la, lanei polmoni e i tassi di mortalità nei topi infetti da Sars CoV-2. Il team aveva già dimostrato come il consumo di GABA proteggesse i topi da un altro coronavirus letale chiamato MHV-1. GABA: ...