Covid | le news Bollettino | 48 714 casi | 120 morti Tasso di positività al 16 | 4%

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) I tamponi processati sono 297.268. Le terapie intensive aumentano di 6 unità; i ricoveri invece sono 18 in meno. "L'Italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero Occidente", ha detto il presidente Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera, "ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa, decisamente, non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello"