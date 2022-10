Covid in Toscana | 13 morti età media 86 | 3 anni oggi 26 ottobre e 2 381 nuovi casi

LA NAZIONE

Sono 2.381 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.015 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Sono 2.381 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.015 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'... Covid Toscana oggi 26 ottobre, il bollettino: 2.381 contagi e 13 morti Sono 2.381 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare ...I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Crescono le guarigioni, stabili i ricoveri in terapia intensiva ...