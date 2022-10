Covid | in Lombardia 6 216 nuovi positivi | 464 a Bergamo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A fronte di 38.317 tamponi effettuati, sono 6.216 i(16,2%) innella giornata di mercoledì 26 ottobre. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 22 decessi, mentre i dati dei ricoveri nei reparti ordinari risultano in calo rispetto a martedì (-9): leggero aumento, invece, per le terapie intensive, dove si trovano 22 pazienti, uno in più rispetto all’ultimo bollettino. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 38.317, totale complessivo: 42.455.660 – icasi: 6.216 – in terapia intensiva: 22 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.155 (-9) – i decessi, totale complessivo: 43.012 (+22) Icasi per provincia: Milano: 1.839 di cui 668 a Milano città;: 464; Brescia: 685; Como: 453; Cremona: 223; Lecco: 215; Lodi: ...

