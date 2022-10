Covid in Lombardia | 6 216 nuovi casi | ricoveri in calo A Bergamo +464 positivi

Casi in crescita Con l'inoltrarsi verso la stagione invernale sempre più in crescita sono i casi di influenza e. Secondo l'ultimo bollettino diramato da Regioneil numero di ...: 685 nuovi contagiati nel Bresciano, 6.216 ine 35.043 in Italia. Sono i numeri di oggi, mercoledì 26 ottobre, sul fronte Coronavirus. Numero di contagiati in calo rispetto a ieri, ...Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 24 ottobre: 1.640 nuovi casi e 15 morti a cura della redazione Milano Il tasso di positività è in discesa al 13.3%. Il numero dei ricoverati è… Leggi ...Sono più di 360mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Lombardia dall’avvio della campagna, iniziata lo scorso 5 ottobre.