Covid bollettino 25 ott | 48 714 nuovi casi e 120 decessi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono 48.714 idi positività al-19 (ieri 11.606) e 120 i(ieri 39) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 178.753 vittime e 23.408.393da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 297.268 (ieri 80.319), con un tasso di positività, ieri pari al 14,4%, che oggi sale al 16,4%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+6, per un totale di 232) e una diminuzione dei ricoveri (-18, per un totale di 7.106).

Lazio - Sono 4.644 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 25 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime ...La curva dei casi indica che l'ondata sostenuta dalla variante Omicron BA.5, predominante, è ancora in corso, ma non si assiste a un impatto significativo in termini di malattia grave. Nello stesso pe ...