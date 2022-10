Covid | allarme Ema | “Nuova ondata nelle prossime settimane”

Leggi su italiasera

La pandemia non è ancora finita e unaè attesa, guidata dalle nuove sottovarianti di Omicron. A tracciare il quadro è Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema, oggi durante il periodico briefing con i media. "Sono passati esattamente mille giorni da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato-19 Emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic, ndr)- ricorda – E sono successe molte cose da allora. Oggi abbiamo molte opzioni per proteggerci: 6 vaccini per i cicli primari, 4 vaccini adattati e 8 terapie in Ue". Ma "la pandemia non è ancora finita. L'autunno è cominciato da un mese e assistiamo a un aumento generale dei ...