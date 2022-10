Covid | 35 043 nuovi contagi e 93 decessi Positività al 16 | 2%

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 35.043 ipositivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 216.735 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso diè al 16,2%, mentre le vittime sono 93, per un totale di 178.846da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, i ricoverati con sintomi sono 7.019 (13 in meno di ieri), dei quali 227 in terapia intensiva (5 in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

