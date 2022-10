Corriere dello Sport – Cristiano Ronaldo allo Sporting? La risposta spiazzante di Amorim

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) 2022-10-26 15:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news delè ormai in rottura prolungata con il Manchester United e le voci che lo vorrebbero lontano dall’Inghilterra già a gennaio sono molte. Tra le squadre che potrebbero accogliere Cr7 c’è la prima fiamma, ossia loing Lisbona. Un’ipotesi che però il tecnico Rubenscaccia nettamente per questioni meramente economiche. L’allenatore ha risposto a una domanda durante la conferenza stampa di vigilia dell’incontro di Champions League.: “Cr7? Non abbiamo i soldi” “Tuttiing sognano il suo ritorno. Ma non abbiamo i soldi per pagargli lo stipendio”. Odecide di abbassarsi notevolmente il salario o il ...

Tutto Napoli

Senza perdere neppure un'ora di fisioterapia, Paulo Dybala , tra ieri e oggi, ha staccato un po' la spina. Ieri sera è andato a cena in un ristorante di pesce in zona Parioli, con tanto di ...... il figlio diciottenne dei giornalisti delPaola Di Caro e Luca Valdiserri, morto giovedì ... ex ministro dell'Agricoltura eSviluppo, parte con fair play: auguri ai successori ... PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Juve all'inferno" Momento delicato in casa rossoblù dopo il ko con l'Ascoli e a pochi giorni dalla gara con la Reggina Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento.Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...