Corpo mummificato trovato nel campo a Verdello | mercoledì l’autopsia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022). Verrà effettuata26 ottobre all’ospedale Papa Giovannisulriin undi mais ada una donna che passeggiava con il cane. L’esame servirà a dare un’identità al cadavere: in base ai brandelli di documenti che l’uomo aveva con sé e ad un incrocio di dati sulle persone scomparse, gli inquirenti propendono per la un marocchino di 44 anni, che abitava in zona San Siro e che ad agosto si era allontanato da casa senza più farvi ritorno. Ilè stato esposto alle alte temperature per parecchio tempo e, al momento del suo ritrovamento era. Non solo, una mietitrebbiatrice gli è passata sopra durante le operazioni di taglio del mais: i ...