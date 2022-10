Coronavirus | oggi in Italia 35 043 positivi e 93 vittime

Sono 35.043. i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 93 contro le 120 di ieri.Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/formulazioni - bivalenti - dosi - di - richiamo Prenotazioni su: prenotavaccino - covid.regione.lazio.it *** VACCINO ANTINFLUENZALE: adsono state ...Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 24 ottobre: 1.640 nuovi casi e 15 morti a cura della redazione Milano Il tasso di positività è in discesa al 13.3%. Il numero dei ricoverati è… Leggi ...«Sono passati esattamente mille giorni da quando l'Oms ha dichiarato l'inizio della pandemia di Covid-19. Oggi abbiamo varie opzioni per proteggerci», compresi i vaccini, ma ««la pandemia non è ...