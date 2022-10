Coronavirus | il bollettino | 35 043 casi nelle ultime 24 ore 93 i decessi Scendono ancora i ricoveri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono 35.043 i nuovidi Covid-19 in Italia24 ore con 93. È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. Il totale deida inizio pandemia sale a 23.443.429 e il totale delle vittime a 178.846. Con 216.735 tamponi processati in 24 ore, fra antigenici e molecolari, il tasso di positività al Covid-19 registrato è pari al 16,2%, in calo di uno 0,2% rispetto a ieri. In calo anche i: nei reparti ordinari degli ospedali i pazienti sono 7.019, 87 in meno rispetto a ieri.terapie intensive ci sono 227 pazienti, 5 in meno rispetto a 24 ore fa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.