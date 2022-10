Coronavirus | 93 morti e 35 043 casi Calano i ricoveri | tasso di positività al 16 | 2%

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il bollettino del 26 ottobre 2022 Sono 35.043 i contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Con questi, sono 498.269 gli attualmente positivi nel Paese riportati dal bollettino della protezione della Protezione Civile e del Ministero della Salute, mentre sono 23.443.429 itotali dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i decessi, questi si attestano a 93 (ieri erano stati 120). La situazione negli ospedali Ad oggi, 227 persone si trovano in terapia intensiva degli ospedali italiani. Di queste, 24 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Sono invece 7.019 i ricoverati nei reparti ordinari. 491.023 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota: 22.766.314. Tamponi ediI dati odierni sul ...