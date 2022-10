Contante | la proposta della Lega | Alzare il tetto a 10mila euro

Matteo Salvini iperattivo sul fronte economico. La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto dela 10mila euro. Prima firma di Alberto Bagnai . I fronti aperti sono tanti. Due giorni prima, il Carroccio aveva tenuto un vertice a Roma sui temi economici, a partire da superamento della ...Roma, 26 ott. " "di buonsenso della Lega, in linea col programma del centrodestra e con altri Paesi europei: alzare il tetto di spesa in denarodagli attuali 2mila a 10mila euro. Meno burocrazia, più ...La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. La prima firma è dell’onorevole Alberto Bagnai. Lo si apprende da una nota del partito guidato dal ...L'attuale soglia è a 2.000 euro. Salvini: "Proposta di buonsenso, in linea col programma del centrodestra e con altri paesi europei: meno burocrazia, più libertà" ...