Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Veneto

bis: in queste ultime settimane sono state aperte le procedure per l'assunzione dei vincitori in alcune regioni le cui commissioni hanno concluso in ritardo la selezione. ...Le insegnanti chiedono un po' di flessibilità, almeno per questo anno già avviato: " Si è da poco concluso ilbis che prevede, per i vincitori, l'assegnazione di una scuola ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Parecchie volte in questi ultimi ...Oltre 450 le composizioni per il progetto nazionale. La premiazione il prossimo 16 dicembre. Il tema è stato ripreso dalle rime del poeta Rodolfo Di Biasio ...