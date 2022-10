Comune di Sacile | Concorso per 5 Istruttori Amministrativi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 5 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che per questi 5 Posti sono previste alcune riserve. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, un posto riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della legge n. 68/1999, un posto riservato ai volontari delle Forze armate ...

... nel territorio deldi. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme al personale dell'autostrada e ai Vigili del fuoco,...... nel tratto compreso traEst eOvest in direzione Conegliano, nel territorio deldi. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, ... Tamponamento in autostrada tra un'auto e un camion, cinque persone coinvolte È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle 4:00 di oggi lungo l'autostrada A28 nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano, nel te ...È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto intorno alle 4:00 di oggi lungo l'autostrada *A28* nel tratto compreso tra Sacile Est e Sacile Ovest in direzione Conegliano, nel ...